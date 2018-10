Trump, Taylor Swift per dem? Sua musica mi piace 25% in meno

(ANSA) - WASHINGTON, 9 OTT - Donald Trump ha detto che la musica della superstar Taylor Swift ora gli piace "circa il 25% in meno" dopo il suo endorsement a due candidati dem in Tennessee. Il presidente ha difeso ed elogiato la candidata repubblicana locale Marsha Blackburn, affermando che la Swift non conosce nulla di lei. Finora la famosa cantante e attrice americana non aveva mai manifestato le sue preferenze politiche.