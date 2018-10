(ANSA) - LUCKNOW, 10 OTT - Cinque persone sono morte e almeno 35 sono rimaste ferite questa mattina in seguito al deragliamento parziale di un treno nel nord del Paese: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto all'ingresso della stazione di Rae Bareli, circa 80 chilometri a sudovest di Lucknow, la capitale dello Stato di Uttar Pradesh. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.