Vele dell'Opera House Sidney usate per fare pubblicità

(ANSA) - SYDNEY, 10 OTT - Circa 2000 persone si sono ritrovati davanti all'Opera House di Sydney per protestare contro l'uso delle sue iconiche 'vele' come cartellone pubblicitario per la corsa di cavalli 'The Everest', sabato prossimo, annunciata come la più ricca al mondo con un premio di 13 milioni di dollari australiani (8 milioni di euro). Gli organizzatori di Racing NSW hanno proiettato 20 minuti di riprese del sorteggio delle posizioni di partenza dei cavalli, ma non appena le vele si sono illuminate la folla ha gridato slogan disturbando la proiezione puntandovi contro raggi laser e torce. Il governo del New South Wales ha fatto scattare dure polemiche nei giorni scorsi dopo aver revocato la decisione della direzione dell'Opera House di non permettere che l'iconico edificio, parte del patrimonio mondiale Unesco, fosse usato per un evento strettamente commerciale. In pochi giorni sono state raccolte quasi 300 mila firme per una petizione a favore del divieto.