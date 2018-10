Maltempo: esonda fiume, 4 persone soccorse nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Quattro persone soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua, strade impraticabili, allagamenti e torrenti esondati. È il bilancio dell'ondata di maltempo che durante la notte si è abbattuta sul cagliaritano con pioggia incessante. Numerosi gli interventi dei pompieri in diverse zone della provincia. A Uta una famiglia è stata soccorsa dai pompieri. La casa era circondata da un metro d'acqua e i coniugi erano bloccati. Identica la situazione in località Camisa, anche in questo caso soccorsa coppia di coniugi. Un ponte è stato chiuso dai vigili del fuoco nella zona di Castiadas, mentre un fiumiciattolo è esondato in località Sant'Angelo. A causa dell'ondata di maltempo, il sindaco di Capoterra ha emesso per oggi una ordinanza di chiusura delle scuole. Disagi anche sulle strade. La Statale 125, dal chilometro 30 al 47, tra Burcei e San Priamo, è impraticabile a causa di allagamenti e detriti; discorso analogo lungo la 125 var dal km 98 al 102 nella zona di Tertenia.