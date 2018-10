(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La possibilità di cambiare la manovra "non c'è. Se noi vogliamo accettare uno Stato in cui le politiche economiche sono decise in base allo spread, in cui la finanza speculativa decide le politiche del governo. Se è cosi tanto vale dare le chiavi a Soros a Blackrock e diciamo governate voi. Gli italiani hanno votato per cambiare". Lo ha detto il ministro Riccardo Fraccaro a Omibus a La7.