«Fisicamente sto bene, ma emotivamente sono distrutto, quella donna mi ha strappato l’ orologio dal polso con tutta la forza che aveva. Ho provato a rincorrerla a piedi, ma non l’ho raggiunta». L’ex allenatore di calcio Pippo Marchioro, 82 anni, non si dà pace dopo la rapina di un prezioso orologio Submariner, dal valore di 10 mila euro, subita ieri in centro a Cesena, città dove abita.

Il popolare ex tecnico (ha guidato tra l’altro Milan, Cesena e Reggiana) è stato avvicinato in strada con una scusa da una giovane donna, che poi l’ha scippato. Il tecnico, come riporta la stampa locale, se l’è cavata con alcuni lividi al braccio.