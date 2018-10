Migranti: sindaco Pozzallo, in hot spot 72 ospiti da 3 mesi

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 10 OTT - "L'hot spot di Pozzallo si è trasformato in un centro di seconda accoglienza. Ancora ci sono i migranti che sarebbero dovuti essere trasferiti in altri Paesi europei, ma quell'accordo difficilmente sarà rispettato". Lo afferma il sindaco del paese marinaro del Ragusano, Roberto Ammatuna. Nella struttura, rivela la psicologa Valentina Gulino di Medici per i diritti umani (Medu), "ci sono 72 profughi". "Pe la maggior parte - aggiunge - sono eritrei e somali, e c'è alche qualche nigeriano. Tra loro 14 donne, una delle quali incinta, e 53 uomini. Ci sono anche bambini piccoli di età compresa tra i 5 mesi e i 5 anni". E' cambiato anche la tecnica psicologica da adottare con loro: "prima qui entravano migranti che stavano due-tre giorni e quindi ci occupavamo della prima emergenza, adesso sono qui da tre mesi le domande e la maggiore fronte di stress riguarda la prospettiva futura". (ANSA).