Gb: May formalizza viceministro contro i suicidi

(ANSA) - LONDRA, 10 OTT - Un viceministro incaricato di coordinare le politiche per prevenire i suicidi in Inghilterra: dopo l'annuncio dei mesi scorsi, la nomina è stata formalizzata dalla premier britannica Theresa May a margine degli eventi della Giornata Mondiale della Salute Mentale promossa dall'Oms. Nell'occasione Londra ospita un summit ministeriale presieduto dal titolare della Sanità del Regno, Matt Hancock, con la presenza di delegazioni di 50 Paesi e del principe William e della moglie Kate, in prima fila nelle campagne patrocinate dalla famiglia reale su questo fronte.La viceministra 'contro i suicidi', una dei numeri due del dicastero della Sanità, sarà Jackie Doyle-Price, ha precisato May, sullo sfondo di dati che nel 2017 hanno visto un calo del fenomeno nel Regno, ma comunque con 4500 casi di persone che si sono tolte la vita. Persone fra cui cresce del resto, come altrove nel mondo, il numero di vittime giovani e giovanissime: un motivo in più per dedicare questa Giornata Mondiale in particolare agli adolescenti