(ANSA) - PIACENZA, 10 OTT - E' stato trovato morto l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri era stato dato per disperso nei boschi della Val d'Arda, nel comune di Lugagnano, in provincia di Piacenza. Vittorio Co', piacentino di 73 anni, aveva accusato un malore mentre stava cercando castagne in collina: con il cellulare era riuscito a chiedere aiuto, fornendo una vaga indicazione del luogo. Poi però non ha più riposto al telefono, e per cercarlo sono intervenuti anche i nuclei specializzati dei vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le squadre lo hanno trovato solo dopo qualche ora, quando era già buio. Era riverso a terra privo di vita. Inutile ogni tentativo di rianimazione. (ANSA).