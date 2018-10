(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Il Nucleo della lotta anti-frode nell'uso delle risorse europee è un punto di eccellenza della nostra pubblica amministrazione che testimonia sia l'elevato livello professionale della guardia di finanza ma anche la sua capacità di applicarsi per portare avanti questo livello, trovando anche consenso a livello europeo e questo, con i tempi che corrono è una grande boccata d'ossigeno nelle relazioni tra noi e l'Unione Europea, alla quale il governo tiene in modo particolare". Così il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, intervenendo a palazzo Giustiniani in occasione della presentazione della Relazione annuale al Parlamento del Comitato nazionale per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea.