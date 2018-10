(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - Genova torna in piazza dopo la manifestazione di lunedì scorso che aveva portato cittadini, commercianti e sfollati della Valpolcevera in centro città per protestare contro l'isolamento della zona dopo il crollo di ponte Morandi. L'appuntamento è per il pomeriggio di sabato 13 ottobre con concentramento in piazza della Vittoria a cui seguirà un corteo fino a piazza De Ferrari. Sarà una manifestazione civica, senza simboli. Unico vessillo ammesso è la bandiera di San Giorgio, simbolo della città. La manifestazione è organizzata dalle associazioni 'Riprendiamoci Genova', 'Emergente' e 'Che l'inse'. Sono associazioni che si impegnano contro il degrado e per la coesione sociale. Uno degli slogan della manifestazione è "Ritroviamo lo spirito di comunità".(ANSA).