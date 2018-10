Scuola: chat di classe 'perditempo', Comune stila vademecum

(ANSA) - BOLOGNA, 10 OTT - Evitare "pettegolezzi virtuali", non esprimere giudizi o commenti su bambini e insegnanti, incontrarsi di persona in caso di polemiche: a volte nelle chat di gruppo di classe, tra genitori e insegnanti, il buonsenso non basta e così una proposta di galateo digitale arriva direttamente "dall'alto". Ci ha pensato il Comune di Ravenna che ha proposto un vademecum ad hoc per i gruppi di messaggistica istantanea dei genitori di bimbi nelle scuole per l'infanzia. Lo strumento, un elenco di buone pratiche, sarà presentato a partire da questa settimana durante le assemblee delle scuole dell'infanzia comunali ai genitori dei bambini. Il vademecum nasce per iniziativa degli assessorati alla Smart city e all'Istruzione e infanzia. Obiettivo: stimolare la collaborazione grazie allo scambio di informazioni e mitigare gli episodi di conflitto, incomprensioni o perdite di tempo. Il "decalogo" stesso è frutto di uno sforzo collaborativo: è stato redatto da un gruppo di pedagogiste comunali, insegnanti e genitori.