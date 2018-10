Maltempo: esonda rio Santa Lucia, Capoterra isolato

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - E' sempre più emergenza a Capoterra, comune della città metropolitana di Cagliari tra i più colpiti da questa ultima ondata di maltempo. L'esondazione del rio Santa Lucia ha completamente allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade, su tutte la statale 195 Sulcitana. Il paese è isolato. Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno ora intervenendo in aiuto delle persone rimaste bloccate in casa, alcune sono disabili. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case. In meno di 24 ore sono caduti a Capoterra 250 millimetri di acqua, le metà di quella normalmente registrata in un anno. Situazione critica anche nel Sarrabus-Gerrei: stanno arrivando pompieri da altre province. Problemi nell'hinterland di Cagliari: il sindaco di Sestu ha deciso la chiusura delle scuole per la giornata di domani. Chiuso anche il cimitero e il centro anziani. A Cagliari sono state sospese fino alle 6 del mattino di venerdì 12 tutte le attività dell'Università: lezioni, esami, laboratori, lauree, segreterie e biblioteche.(ANSA).