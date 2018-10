(ANSA) - LONDRA, 10 OTT - "I tempi migliori sono davanti a noi": così Theresa May oggi, riferendosi al dopo Brexit e alla promessa di mettere fine a 10 anni di austerità, nel primo Question Time ai Comuni dopo il recente esito negativo del vertice Ue di Salisburgo e dopo la stagione dei congressi di partito nel Regno. "Vedremo il debito calare e il sostegno ai servizi sociali salire", ha assicurato la premier conservatrice per il prossimo futuro, ammettendo che ci sono "scelte dure da fare" per l'immediato. Ma per il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, la fine dell'austerity "è solo un grande raggiro Tory".