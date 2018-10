(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Mancano ancora i nomi dei membri di Forza Italia per la Commissione parlamentare Antimafia, che, dopo essere stata istituita con apposita legge anche per questa legislatura, dovrà eleggere il presidente, il cinquestelle Nicola Morra candidato della maggioranza. Il Pd ha reso noti i propri componenti per l'organismo bicamerale. Si tratta dei senatori Franco Mirabelli, Valeria Sudano, Teresa Bellanova e Laura Garavini e dei deputati Walter Verini, Andrea Orlando, Carmelo Miceli e Nicola Pellicani. Fonti di Forza Italia rendono noto che alla Camera e al Senato i nomi per l'Antimafia saranno indicati al più presto.