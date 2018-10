Maltempo: chiuso ponte che collega Cagliari a Capoterra

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Il ponte della Scafa che collega Cagliari alla statale 195 verso Capoterra e Pula è stato chiuso al traffico. La polizia municipale presidia la strada per evitare che gli automobilisti si immettano sulla statale, impraticabile da questa mattina a causa del maltempo. Tra la rotonda della Rumianca e il Cacip si è infatti aperta una voragine che non consente il transito dei veicoli. Chi avesse necessità di raggiungere Giorgino, dovrà segnalarlo ai vigili presenti prima del ponte. Gli agenti della municipale sono intervenuti anche sulla strada consortile che costeggia la 195 Rac per soccorre una coppia rimasta bloccata a bordo di un autocarro.