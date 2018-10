Vitalizi, M5S: "Presto saranno tagliati anche al Senato"

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "La prossima settimana approviamo la delibera per tagliare i vitalizi anche al Senato, dopo averlo fatto alla Camera", annuncia la senatrice M5S e questore del Senato Laura Bottici, rispondendo a un giurista sul taglio degli assegni degli ex parlamentari. "Ieri sera in tv il costituzionalista Felice Besostri, avvocato difensore di molti ex parlamentari che hanno deciso di fare ricorso, ha detto che i vitalizi sono parte dell'indennità da cui vengono prelevati, perciò sono così alti perché sono alti gli stipendi dei parlamentari - dice Bottici -. Ricordiamo che non è affatto così, anche il presidente dell'Inps Boeri ci ha detto che i vitalizi ci costano molto più di quanto è stato versato. Ma vogliamo anche tranquillizzarlo: il M5S rende realtà quello che lui immagina. Dal 2019 gli ex parlamentari incasseranno in proporzione a quanto hanno versato. Un bel gesto di equità. Sugli stipendi invece ha ragione, sono troppo alti. Infatti noi ci tagliamo le indennità e diamo soldi alle piccole e medie imprese".