Salvini tra stand a festa Nocs Polizia, imbraccia mitra

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Dopo aver partecipato alla cerimonia ufficiale per i 40 anni dei Nocs e aver ricevuto gli onori dai reparti schierati, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha visitato gli stand che erano stati allestiti all'interno del Centro Polifunzionale della Polizia. Qui il titolare del Viminale si è soffermato sugli equipaggiamenti in dotazione ai corpi speciali della Polizia e in particolare su un mitra di ultima generazione, che ha imbracciato davanti ai fotografi. Salvini si è mostrato anche molto curioso davanti ad un mitragliatore, chiedendo la portata dell'arma. "Arriva fino a 1.500 metri?" ha esclamato stupito dopo aver ottenuto la risposta.