Introdotto il tasso alcolemico per i padroni di cani pericolosi

Vienna introdurrà entro la fine dell’anno un tasso alcolemico per i proprietari dei cosiddetti cani da combattimento. Chi porta a spasso il suo rottweiler oppure pitbullterrier lo dovrà fare, come se dovesse guidare la macchina, ovvero con un tasso inferiore a 0,5 grammi per litro. Chi viene sorpreso in stato di ebbrezza con l’amico a quattro zampe rischia una multa da 1.000 euro. Il provvedimento è stato annunciato dopo la morte di un bimbo di un anno, ucciso da un rottweiler la cui padrona al momento del tragico fatto aveva un tasso di 1,4 g/l.

Il Comune di Vienna sanzionerà inoltre la violazione dell’obbligo di museruola con 200 euro di multa e con sei ore di corso di aggiornamento obbligatorio, proprio come accade per gli automobilisti. Chi viene invece sorpreso la seconda volta con il cane senza museruola deve rifare la 'patentè per i cani da combattimento. La terza volta scatta il sequestro dell’animale.