(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - Vacillano le accuse contro Harvey Weinstein, l'ex star di Hollywood. Secondo indiscrezioni riportate dal New York Post, una delle tre donne che lo accusa in tribunale avrebbe avuto rapporti consensuali con Weinstein. Lucia Evans, che ha accusato Weinstein di averla costretta a sesso orale con lui nel 2004, avrebbe lasciato sul suo computer un messaggio in cui indicava che il rapporto era stato consensuale. Evans e' uno dei tre casi perseguiti contro Weinstein dall'ufficio del procuratore generale di Manhattan. Il messaggio rinvenuto avrebbe spaccato lo staff che sta lavorando al caso, con alcuni che chiedono che Evans ritiri le accuse.