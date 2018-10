Indonesia, sospesa la ricerca dei dispersi a Palu

(ANSA) - BALI (INDONESIA), 11 OTT - Le ricerche di dispersi e vittime del sisma/tsunami che lo scorso mese ha colpito l'isola di Sulawesi e la città di Palu, in particolare, sono state sospese: lo annunciano le autorità indonesiane, spiegando che la fine delle operazioni sarebbe stata onorata con una preghiera di massa in aree come le città di Balaroa e Petobo, dove la forza del sisma ha portato il suolo a liquefarsi. I volontari potranno però continuare le attività in via autonoma. L'ultimo bollettino ufficiale parla di 2.065 vittime e di 650 dispersi.