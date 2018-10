Turchia: amica, libero attivista toscano Castellotti

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 11 OTT - Gianfranco Castellotti, il veterinario massese di 53 anni in stato di fermo da una settimana in Turchia, è stato liberato: a confermarlo Maria Grazia Vanelli, amica di Castellotti e suo contatto con l'Italia. "E' stato liberato oggi. Non ci sono stati provvedimenti di espulsione - dichiara Vanelli -, lascerà la Turchia da uomo libero. Stiamo organizzando il viaggio di ritorno con il consolato. Stiamo preparando i biglietti. Fisicamente dovrebbe partire oggi o al massimo domani".