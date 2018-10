(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Questo governo ci vuole portare fuori dall'Euro, tutto porta lì. Lo hanno scelto, per un bisogno di propaganda permanente in vista delle Europee, per presentarsi come salvatori della patria. Sono preoccupatissimo, vorrei ci rendessimo conto dei rischi". Lo ha detto il segretario Pd Maurizio Martina ad Agorà su Rai Tre.