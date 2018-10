(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "In questo momento non posso non vedere che Lega e M5S sono due facce della stessa medaglia. Dal punto di vista anche dell'idea di democrazia che hanno, Di Maio vale Salvini. Le parole di Di Maio sono pericolose tanto quanto quelle di Salvini. Quando Di Maio dice a Bankitalia 'ma se vuoi parlare presentati al voto' esprime una concezione della democrazia folle. Ogni grande democrazia ha dei soggetti indipendenti". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario del Pd, ad Agorà su RaiTre, richiesto di un'opinione su possibili, future alleanze con M5S.