Donna trovata morta nel canale a Fiumicino, il personal trainer confessa

Andrea De Filippis, il personal trainer indagato per la morte di Maria Tanina Momilia, si è costituito presso la stazione dei carabinieri di Fiumicino. L'uomo ha confessato l’omicidio.

La vicenda

Maria Tanina Momilia era scomparsa domenica e ritrovata morta il giorno seguente in un canale di bonifica di Fiumicino con ferite sulla testa. Poprio la palestra, fin da subito -secondo gli inquirenti - è stato uno degli ultimi luoghi, o forse proprio l’ultimo, in cui ha messo piede la donna prima di morire. E così i carabinieri, su disposizione dell’autorità giudiziaria, avevano messo i sigilli ai locali. All’interno sarebbero state scoperte tracce utili per far luce sull'omicidio della commessa 39enne, madre di due figli.

Le indagini si sono fin da subito focalizzate sulle sue frequentazioni. Ill personal trainer con cui Maria Tanina, a quanto ricostruito, si sarebbe incontrata quella mattina era indagato. Dai primi esami sembra che la donna sia stata colpita alla testa con un corpo contundente che al momento non sarebbe stato ritrovato. Probabilmente quando è stata portata nel canale era già morta. A denunciarne la scomparsa era stato il marito dicendo di non avere più sue notizie dalle 10 di domenica.