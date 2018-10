Migrante irrompe in Cara Foggia e aggredisce direttore

(ANSA) - FOGGIA, 11 OTT - Ha fatto irruzione nel Cara - Centro richiedenti asilo politico - di Borgo Mezzanone, alla periferia di Foggia, ed ha minacciato con violenza il direttore della struttura di accoglienza pretendendo dallo stesso la somma di 50 euro. Per questo motivo i carabinieri hanno tratto in arresto Kelvin Iwekub, di 26 anni, nigeriano incensurato con l'accusa di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. I Carabinieri, accortisi della presenza del nigeriano che già da tempo non era più ospite del Cara, sono intervenuti immediatamente, cercando di bloccare il 26enne. Lo stesso però, anziché fermarsi, si è scagliato contro i militari, che non hanno potuto fare altro che ammanettarlo. Proprio vicino al Cara di Borgo Mezzanone nei giorni scorsi due poliziotti sono stati aggrediti da numerosi migranti intervenuti in difesa di un extracomunitario che era stato poco prima arrestato per aver forzato un posto di controllo.