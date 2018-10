Tanzania: rapito miliardario più giovane del Paese

(ANSA) - DAR ES SALAAM, 11 OTT - Il 43enne Mohammed Dewji, da molti considerato il più giovane miliardario della Tanzania, è stato rapito questa mattina a Dar es Salaam. Il capo della polizia provinciale Lazaro Mambosasa ha reso noto che Dewji è stato sequestrato da due uomini bianchi a viso coperto davanti all'hotel dove stava entrando per andare in palestra. I rapitori hanno sparato colpi in aria prima di fuggire a bordo di un'auto. Il Commissario regionale di Dar es Salaam, Paul Makonda, ha detto che la polizia ha rafforzato la sicurezza lungo il confine e negli aeroporti per assicurarsi che i rapitori non cerchino di lasciare il Paese. Dewji ha un patrimonio stimato dalla rivista Forbes nel 2016 in 1,5 miliardi di dollari.