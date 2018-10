Giornalista saudita: Nyt lancia boicottaggio 'Davos deserto'

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il New York Times ha ritirato il proprio sostegno alla 'Davos nel deserto', il summit dei giganti della finanza e delle tecnologia Usa in programma la prossima settimana a Riad. L'evento, patrocinato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, e di cui è annunciata la partecipazione, si terrà al Ritz-Carlton, lo stesso dove decine di dignitari sauditi sono stati tenuti in isolamento nell'ambito di una "campagna anti-corruzione" voluta proprio dal principe. A Riad sono attesi, tra gli altri, il ministro del Tesoro americano, Steven Mnuchin, gli ad di JPMorgan Chase, Blackstone Group, e Uber. Inoltre, è prevista la presenza di Dina H. Powell, in pole per sostituire Nikky Haley all'Onu. Il Nyt era uno degli sponsor dell'evento. Il Washington Post, con il quale collaborava Jamal Khashoggi e che ieri ha rivelato le intercettazioni dell'Intelligence Usa che chiamerebbero in causa proprio il principe ereditario saudita nella scomparsa del cronista, ha fatto appello ad altri media Usa a non partecipare.