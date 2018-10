Russia: 5 Testimoni di Geova arrestati per 'estremismo'

(ANSA) - MOSCA, 11 OTT - Cinque membri della comunità religiosa dei Testimoni di Geova sono stati arrestati a Kirov, in Russia, con l'accusa di detenzione illegale di armi ed "estremismo". L'attività dei Testimoni di Geova è stata vietata in Russia nel 2017 e bollata come "estremista", e secondo molti osservatori quella messa in atto da Mosca è una vera e propria persecuzione. L'ong per la difesa dei diritti umani Human Rights Watch in un rapporto pubblicato la scorsa estate rivelava che almeno 18 fedeli del gruppo cristiano antitrinitario sono finiti dietro le sbarre in attesa di giudizio per aver semplicemente professato la propria fede. Molti altri sono invece ai domiciliari o sottoposti a obbligo di dimora. L'accusa che gli viene rivolta è delle più gravi: essere parte di un'organizzazione estremista. Un reato per il quale rischiano fino a dieci anni di reclusione.