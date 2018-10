(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - Strada provinciale 1 da Santa Lucia a Santadi, nel Cagliaritano, distrutta e spazzata via per tre chilometri dalla forza dell'acqua. In alcuni tratti anche per tre metri di profondità. È il resoconto del sopralluogo effettuato questo pomeriggio dal delegato per la viabilità della Città metropolitana di Cagliari Fabrizio Marcello. "Si aprano subito i tavoli per sistemare subito questa strada - dice all'ANSA - L'intervento è indispensabile per i collegamenti nel territorio". Le altre strade oggetto di verifica: Sp 91 direzione Capoterra chiusa, Sp2 libera dalla statale 130 fino all'ingresso di Uta, mentre la provinciale 92 dalle Saline Contivecchi fino alla Sp2 è praticabile ma con prudenza.