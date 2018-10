(ANSA) - PARIGI, 11 OTT - L'ambasciatore del Venezuela in Francia è stato convocato oggi dal ministero degli Esteri di Parigi "dopo la morte sospetta del consigliere municipale Fernando Albán durante la sua detenzione, l'8 ottobre scorso": è quanto si legge in una nota diffusa dal Quai d'Orsay. "La Francia - si prosegue nel comunicato - auspica che sia fatta luce su questo decesso attraverso un'inchiesta imparziale e indipendente e ricorda che è responsabilità di ogni Stato di garantire l'integrità fisica e la salute dei detenuti". Parigi ribadisce quindi il suo appello alla "totale liberazione di tutti i prigionieri politici e al rispetto delle libertà fondamentali in Venezuela".