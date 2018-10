(ANSA) - WASHINGTON, 11 OTT - Il controverso rapper americano Kanye West, marito della star dei reality Kim Kardashian e sostenitore della prima ora di Donald Trump, riceve un inaspettato endorsement nel caso volesse candidarsi alla Casa Bianca come ha piu' volte sostenuto: "Potrebbe essere un aspirante candidato molto buono", ha affermato il tycoon che lo ha ricevuto nello Studio Ovale. "Si', ma solo dopo il 2024", ha quindi aggiunto il musicista afroamericano, che non sfiderebbe mai Trump volendolo evidentemente vedere presidente per due mandati. West, davanti a una folla di giornalisti, si e' quindi congratulato col presidente americano per gli sforzi per risolvere il problema della Corea del Nord e quelli creati dall'amministrazione Obama.