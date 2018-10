(ANSA) - WASHINGTON, 12 OTT - L'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Dina Powell ha fatto sapere al presidente americano Donald Trump di non essere interessata a prendere il posto di Nikki Haley come ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione alla Associated Press. Powell, 45 anni, manager di Goldman Sachs, avrebbe parlato direttamente col tycoon chiedendogli di rimuovere il suo nome dalla lista dei candidato all'Onu. Vicina a Ivanka Trump e al marito Jared Kushner, Powell sarebbe invece osteggiata dal consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.