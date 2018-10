(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Anche Uber, Viacom e l'Huffington Post hanno annunciato che non parteciperanno alla "Davos nel deserto", il summit dei giganti della finanza e dell'economia Usa, in programma a Riad dal 23 al 25 ottobre, a seguito del caso di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente scomparso 10 giorni fa. L'evento è patrocinato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, e di cui è annunciata la partecipazione, e si terrà al Ritz-Carlton, lo stesso dove decine di dignitari sauditi sono stati tenuti in isolamento nell'ambito di una "campagna anti-corruzione" voluta proprio dal principe. Ieri, il New York Times aveva annunciato di aver tolto il proprio patrocinio al meeting.