Storica discoteca di Rimini 'Paradiso' venduta all'asta

(ANSA) - RIMINI, 12 OTT - La discoteca più famosa di Rimini, il Paradiso di Covignano, storico locale di Gianni Fabbri chiuso dal 2011, è stata venduta ieri all'asta in Tribunale a quasi un milione di euro (985mila euro per l'esattezza). Lo riporta l'edizione riminese del Resto del Carlino. Proprio quest'estate al Castel Sismondo con il patrocinio del Comune di Rimini e i fondi di una clinica convenzionata si erano festeggiati gli anni ruggenti della discoteca con una serata dedicata al suo patron Fabbri. Bocche cucite su chi si è aggiudicato il locale, una villa con vista mozzafiato dalla collina di Covignano al mare. Le prima asta di vendita nel 2017 partiva da un'offerta iniziale di 3 milioni di euro ma solo dopo altre 6 andate deserte, e con prezzo sceso di un terzo, il locale è stato venduto. Al Paradiso negli anni d'oro sono passati nomi eccellenti del mondo dello spettacolo e non solo. Tanti i politici affezionati e storiche le comparsate di un allora giovane Gianni De Michelis.(ANSA).