Investì prostituta con furgone, fermato per tentato omicidio

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Investita da un furgone, che le era passato sopra, una prostituta albanese di 22 anni era finita in ospedale in gravissime condizioni. A distanza di due mesi dal tentato omicidio, avvenuto la notte del 27 luglio scorso a Torino, la polizia ha arrestato Catalin Eduard Demir, pregiudicato di origini albanesi di 23 anni. E' risultato il proprietario del furgone, di cui aveva denunciato il furto e che è stato ritrovato a Padova. Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso che la ragazza, che alla vista del furgone aveva deciso di voltare le spalle e allontanarsi, era stata investita intenzionalmente. Il furgone, con targa romena, aveva imboccato contromano via Foà e, dopo averla colpita facendola cadere, le era passato sopra procurandole traumi e fratture multiple. All'identificazione del giovane ha contribuito anche il Sistema Automatico Riconoscimento Immagini della Scientifica.(ANSA).