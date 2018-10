(ANSA) - PARIGI, 12 OTT - La presidente del Rassemblement National (ex Front National) Marine Le Pen, si è recata stamattina al tribunale di Parigi per essere interrogata dai giudici nell'ambito dell'inchiesta sui presunti falsi impieghi del suo partito al Parlamento europeo. La Le Pen è sotto inchiesta per "abuso di fiducia", secondo fonti della magistratura. Stessa imputazione per il suo compagno e dirigente del partito, Louis Aliot, e per uno degli altri leader, Nicolas Bay. I reati imputati sono punibili con il carcere fino a 3 anni e un massimo di 375.000 euro di multa.