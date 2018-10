(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "E' impossibile preventivarlo in questo momento, si tratterà semplicemente di avere da loro il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie per l'anno successivo e di spingere a incrementarlo. All'esito di questa ricognizione potrò essere preciso, in questo momento se facessi delle cifre sarebbero inattendibili". Così il premier Giuseppe Conte ha risposto alla domanda sull'ammontare degli investimenti che si aspetta da parte delle società concessionarie di beni pubblici.