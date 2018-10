(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 12 OTT - "Investire sulle famiglie è l'unico modo per aumentare il Pil. Se soffochiamo la capacità di spesa, si riduce il flusso economico interno". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, parlando a Rovereto, in Trentino, a proposito della manovra economica nazionale. "I tagli in passato - ha aggiunto - si sono tradotti in depressione. I soldi vanno messi nei posti giusti, nei settori che hanno un effetto moltiplicatore maggiore". "La nostra - ha concluso - è un'impostazione che mette una croce sul passato, completamente diversa, perché è stato dimostrato che non ci sono stati risultati".