Crollo ponte: bicchieri Lessglass con logo Genova nel Cuore

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - I bicchieri di plastica riciclabile LessGlass, che da maggio hanno sostituito i bicchieri usa e getta in 12 locali del centro storico di Genova, da oggi hanno il logo "Genova nel cuore" in un'edizione limitata per raccogliere fondi per i commercianti colpiti dal crollo di Ponte Morandi. La cauzione di un euro per i bicchieri, che consentono di consumare la propria bibita o il proprio cocktail anche fuori dal locale, sarà devoluta alla raccolta fondi per le attività commerciali colpite dal crollo. Nei primi 6 mesi il numero di Lessglass è aumentato da 3mila a 6mila bicchieri a cui si andranno ad aggiungere 3mila pezzi dell'edizione con il logo "Genova nel cuore". Il progetto di green economy nato a maggio per ridurre rifiuti non biodegradabili ha consentito di non disperdere 40mila bicchieri di plastica usa e getta pari a circa 80 kg di plastica. LessGlass consente infatti di restituire il bicchiere in qualsiasi locale del circuito innestando un circolo virtuoso di raccolta e restituzione dei vuoti. "Il bilancio è estremamente soddisfacente perchè questi bicchieri sono infrangibili, sicuri e oltre ad avere un'intrinseca valenza ambientale e commerciale - hanno commentato l'assessore Bordilli e l'assessore Campora - nel caso dell'edizione 'Genova nel cuore', al termine della edizione limitata, andranno a sostenere i commercianti".(ANSA).