(ANSA) - SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO), 12 OTT - La bandiera di San Marco, un libro di spiegazione storica e il certificato di nascita trilingue, con scritto 'nato in Veneto': il 'kit' è in distribuzione da oggi ai bambini nati a partire dal 18 settembre 2018 e registrati all'anagrafe comunale di Santa Lucia di Piave, nel trevigiano. A renderlo noto è il sindaco Riccardo Szumski, che ha promosso l'iniziativa. "Viste le richieste già pervenute - rileva - per avere forniture anche antecedenti a questa data bisognerà fare richiesta al protocollo comunale e io successivamente le valuterò". Il sindaco sottolinea che i costi del 'kit' sono "a carico personalmente del primo cittadino e di altri patrioti veneti e non del Comune".