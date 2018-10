(ANSA) - PARIGI, 12 OTT - "L'Italia non rispetta la parola data": lo dice il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della manovra italiana in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano Le Monde. Quindi un nuovo appello alle autorità italiane affinché "rispettino le regole per non mettere in pericolo la solidarietà europea".