Pd: Zingaretti, 600 amministratori con me, asse portante

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Domani mattina alle 10,30 all'Ex Dogana a Roma prenderà il via Piazza Grande. Due giorni di confronto, idee e proposte per cambiare l'Italia. Attualmente le adesioni, ad oggi, sono oltre 3000 di cui 600 amministratori locali. E proprio il primo appuntamento della nostra due giorni partirà con "Piazza Municipio: gli amministratori per l'Italia nuova", in cui sono previsti interventi di sindaci, assessori e rappresentanti di realtà territoriali di tutta Italia. Obiettivo di questo primo incontro, che si concluderà alle ore 13,00, è conoscere i problemi e raccogliere le idee della rete dei sindaci, dei Comuni e degli enti locali di tutta Italia per farne uno degli assi portanti della proposta politica di Piazza Grande". Lo scrive in una nota Nicola Zingaretti.