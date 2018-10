Si spacciava per mima e molestava turisti, espulsa

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Si spacciava per mima e molestava i passanti e i turisti facendo l'elemosina. Per questo motivo una donna romena di 24 anni, già gravata da un provvedimento di allontanamento disposto dal Questore di Firenze, è stata espulsa dal territorio italiano. La donna era nota alle forze dell'ordine propria per la sua attività di falsa mima nel centro di Firenze, a seguito della quale era stata denunciata numerose volte per elemosina molesta dalla polizia municipale. La 24enne è stata rintracciata ieri dalla polizia durante lo sgombero di un ex area industriale in via Fanfani. Dopo la convalida del provvedimento da parte del giudice, ieri sera intorno alle 19 è stata imbarcata su un volo in partenza per Bucarest dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Secondo quanto riferito, l'ordine di allontanamento coatto era stato disposto dalla questura poiché la donna risultava già inadempiente rispetto a un analogo provvedimento di disposto dal prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica.