Pd: De Micheli apre "Piazza Grande", domenica Gentiloni

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Sarà Paola De Micheli, deputata del Pd ed ex commissaria straordinaria per la ricostruzione del terremoto in centro Italia, ad aprire domani i lavori di "Piazza Grande", l'incontro politico promosso da Nicola Zingaretti, che si è candidato nella corsa per la segreteria del Pd. La manifestazione si chiuderà domenica, quando ci sarà l'intervento di Paolo Gentiloni e, in conclusione, Zingaretti. L'appuntamento ha raccolto finora circa 3mila adesioni da tutta Italia, come riferiscono gli organizzatori. Dopo l'intervento di De Micheli, ci sarà l'incontro con gli amministratori locali mentre domani pomeriggio partiranno gli incontri tematici su dieci tavoli tecnici. A fine giornata è prevista la lezione di Nando Dalla Chiesa sul tema della legalità. Domenica mattina è in programma l'assemblea plenaria che si aprirà con il ricordo di Martin Luther King, alla presenza della figlia Bernice.