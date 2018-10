Getta in strada sacco rifiuti, assessore glielo riconsegna

(ANSA) - BARI, 12 OTT - Gli operatori dell'Amiu, azienda che si occupa della raccolta di rifiuti, hanno trovato un sacco pieno di immondizia abbandonato in strada, a Palese, e l'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, lo ha preso e consegnato al proprietario che nei prossimi giorni riceverà una sanzione. Il cittadino è stato individuato attraverso il controllo dei suoi stessi rifiuti abbandonati. "Si tratta di un sacco di quelli forniti nell'ambito del servizio porta a porta - ha commentato Petruzzelli -. Ovviamente i rifiuti non erano stati differenziati e quindi il cittadino in questione ha pensato bene di abbandonare il bustone per strada. Perciò, sulla scorta di quanto fatto qualche giorno fa dal sindaco di Piombino Dese, stamattina ho voluto riportare il sacco a casa di colui che lo ha gettato per strada e che ha contribuito a inquinare le campagne nei pressi della tangenziale".