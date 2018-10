16enne ucciso: la madre, nostro cuore è libero dall'odio

(ANSA) - CASTELLO DI SERRAVALLE (BOLOGNA), 12 OTT - "Il nostro cuore è libero dall'odio, ma desideriamo che venga fatta giustizia senza inutili pietismi, che chi ha agito sconti la sua pena e comprenda l'atrocità del proprio gesto. Deve essere un esempio affinché cose così orrende non capitino mai più". Con la voce incrinata dalla commozione, la madre di Giuseppe Balboni, il 16enne di Zocca, in provincia di Modena, trovato morto in un pozzo il 26 settembre a Castello di Serravalle, nel Bolognese, ha letto una lettera in cui ha ricostruito i giorni che hanno preceduto la scoperta della morte del ragazzo, avvenuta per mano di un amico e coetaneo oggi in carcere. Ricordi ed emozioni che ha raccolto in occasione di un incontro aperto a tutti, in particolare ai giovani, per ricordare Giuseppe, organizzato a Castelletto, a pochi passi da dove si erano perse le notizie del figlio, ucciso la mattina del 17 settembre a colpi di pistola. Arma che il padre dell'amico deteneva regolarmente e per cui sarà denunciato per omessa custodia.(ANSA).