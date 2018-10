Elezioni Bolzano, già arrivati 7.000 voti per posta

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Sono già oltre 7.000 i voti espressi via posta per le elezioni provinciali del 21 ottobre su un totale di 35.003 votanti per corrispondenza. Le buste con l'espressione del voto dei cittadini, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero Aire che votano via posta, possono pervenire entro venerdì 19 ottobre 2018. In totale, gli aventi diritto al voto sono 424.184. Dovranno scegliere fra le 14 liste che si presentano alla tornata elettorale per un totale di 420 candidati. Le liste e i nomi dei candidati con le informazioni principali in italiano, tedesco, ladino e anche in inglese sono sul web sul nuovo portale dedicato alle elezioni provinciali 2018 elezioni.provincia.bz.it. Per avere ulteriori notizie è a disposizione anche la pagina Facebook della Centrale elettorale, mentre su Twitter, ma non solo, è possibile utilizzare l'hashtag #elezionialtoadige18 per indicizzare al meglio i risultati. (ANSA).