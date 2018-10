(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - "Abbiamo lavorato per una lista unitaria della comunità italiana, ma non siamo riusciti a convincere gli alleati, in particolare la Lega". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Bolzano per la campagna elettorale per le provinciali del 21 ottobre, parlando delle divisioni nel centro destra altoatesino. "La lista unitaria - ha aggiunto Meloni - avrebbe consentito di avere una rappresentanza più forte, più compatta, più unita. Non per andare contro qualcuno, ma per difendere una realtà che alle volte sembra subire delle discriminazioni inaccettabili".