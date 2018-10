Ruba un camion della spazzatura e travolge una decina di auto in sosta

Ha avvicinato un operatore ecologico, lo ha strappato dalla cabina del mezzo per la raccolta delle immondizie e si è impossessato del camion, seminando panico e danni. E’ accaduto a Legnago (Verona), dove un cittadino marocchino di 31 anni, poi arrestato dai carabinieri, ha rubato un camion della nettezza urbana cominciando una folle corsa nella quale ha travolto una decina di auto in sosta ed abbattuto la segnaletica stradale.

Dopo una decina di chilometri il mezzo, imbottigliato da un blocco stradale organizzato dai carabinieri, ha centrato un’auto a tutta velocità facendola impennare e finire su un veicolo che stava sopraggiungendo da un’altra direzione, con a bordo una donna. A questo punto lo straniero è stato bloccato dai militari: quattro di loro sono rimasti contusi in modo lieve, mentre all’uomo sono stati contestati i reati di tentato omicidio, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.